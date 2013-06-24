За липень минулого року залізницею скористались 1 млн 482 тис. пасажирів, а в липні цього року — вже 2 млн 513 тис. пасажирів. При цьому значно збільшилась і кількість здійснених на місяць рейсів: 1998 рейсів у липні минулого року проти 2613 рейсів у липні цього року. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Тобто порівняно з минулим роком цього липня залізниця здійснила на 31% більше рейсів і перевезла майже на 70% більше пасажирів. Кількість рейсів у внутрішньому сполученні збільшилась на 29%, а в міжнародному — на 43% у порівнянні з відповідним періодом 2022-го.

Крім того, середня населеність поїздів далекого сполучення Укрзалізниці становила 97% (це означає, що більшість рейсів були заповнені на 100%).

Нагадуємо пасажирам, що з огляду на популярність нового сполучення Херсон — Київ — Словʼянськ залізниця продовжила маршрут поїзда до Краматорська з 5 серпня з Херсона і з 6 серпня з Краматорська. Як і раніше, з Києва поїзд №101/102 вирушатиме по непарних числах о 21:02 та прибуватиме до Краматорська о 08:38, а у зворотному напрямку, з Краматорська, поїзд відправлятиметься по парних числах о 09:26 і прибуватиме до Києва о 20:30.

Квитки — у застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.