За оперативними даними (на 16:00 31.07), у липні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 162,9 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За підсумками липня надходження платежів від Державної податкової служби становили 88,9 млрд грн, в тому числі:

32,0 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

26,9 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 42,2 млрд, відшкодовано – 15,3 млрд грн);

15,8 млрд грн – акцизний податок;

4,9 млрд грн – дивіденди від підприємств з державною часткою власності;

4,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

3,5 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 65,0 млрд гривень.

у цілому, за оперативними даними, за підсумками липня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 224,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 49,8 млрд грн (станом на 30 липня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Дякуємо платникам податків за внесок у підтримку Збройних Сил та фінансової стабільності країни.