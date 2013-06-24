За оперативними даними Державної казначейської служби, за липень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 136,7 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед платежів, від податкових та митних органів, основні надходження були отримані за рахунок:

30,8 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

18,7 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 28,7 млрд, відшкодовано – 10 млрд грн);

15,2 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

8,7 млрд грн – акцизного податку;

5,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами;

3,2 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

2,4 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у липні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): її обсяг за підсумками місяця становив 47,6 млрд гривень. Кошти надійшли від Сполучених Штатів Америки.