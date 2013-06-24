Мінреінтеграції продовжує виплачувати державну грошову допомогу в інтересах осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, у липні Мінреінтеграції спрямувало 13 млн гривень на банківські рахунки сімей українських громадян, які були незаконно позбавлені свободи російською федерацією.

Таким чином, державну допомогу у розмірі 100 тис. гривень за кожен рік перебування у полоні отримали ще 75 родин політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених. Причому багато з них – за декілька років перебування рідних у місцях несвободи.

Зазначимо, що у січні-липні Мінреінтеграції вже виплатило держдопомоги звільненим з полону й сім’ям полонених на загальну суму 137,4 млн гривень.