Експерти очікують, що в липні ціни на овочі і фрукти в Україні знизяться загалом на 25—30%, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».
«У липні очікується зниження цін на овочі і фрукти з початку нового сезону, очікується зниження в середньому на 25—30%», — йдеться в повідомленні.
Як повідомила прес-служба, у червні вартість овочів і фруктів зростала. Найбільше подорожчала капуста — на 54%, цибуля — на 43%. Картопля подорожчала на 19%, морква — на 18%, буряк — на 38%.
Згідно з повідомленням, зростання цін на свинину на 10% зумовив незначне підвищення вартості на суміжному ринку яловичини (на 4%).
Що стосується молока, оскільки виробництво цього продукту в травні—червні зазвичай є піковим, його вартість у минулому місяці істотно не змінилася.
У липні експерти прогнозують можливе незначне підвищення вартості молока. «Вартість молока в липні може трохи підвищитися, оператори ринку очікують зростання цін вже в найближчі тижні, що призведе до збільшення витрат для переробних підприємств», — цитує прес-служба експерта аграрних ринків УКАБ Євгена Двірника.
Прес-служба додала, що ціни на бакалійну продукцію в червні були відносно стабільними, за винятком гречки і цукру, які подешевшали на 6% і 1% відповідно. У поточному місяці ціни на цю продукцію, за прогнозами аналітиків, істотно не зміняться.
«Ціни на бакалійну продукцію в липні переважно залишаться стабільними, можливе незначне коливання в межах 2—4%», — наводяться в повідомленні слова пана Двірника. Як повідомляв УНІАН, за даними громадського об'єднання «Економічний дискусійний клуб», вартість каструлі українського борщу з м'ясом об'ємом 3,5—4 літри в червні збільшилася порівняно з травнем на 9,2%, до 90,62 гривні, що пояснюється зростанням споживчих цін на більшість інгредієнтів цієї страви. Вартість каструлі борщу без м'яса в червні зросла в порівнянні з травнем на 21,6% — до 28,04 гривні. Згідно з інформацією Державної служби статистики, інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 1,3%, порівняно з травнем 2016 року — до 13,5%. Порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6,2%.