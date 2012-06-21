Закінчити роботи до квітня запланували співробітники ТОВ «Шахтобуріння», які нині демонтують житловий будинок №17 Східний у Лисичанську. «Для роботи все є, крім погоди. Людям доводиться працювати на вулиці, на морозі», — підкреслює начальник ділянки Роман Шарий. За його словами, кран, що працює на ділянці, орендований, бо в регіоні такої баштової техніки немає. Територію робіт огороджено парканом, від будинку відключено всі комунікації, працює спецтехніка. Проводять демонтаж технічного поверху.
З обласного бюджету на демонтаж зруйнованого війною будинку було надано майже 8 мільйонів гривень. Нагадаємо, у липні 2014 року цей будинок постраждав від влучення снаряда. За висновком експертизи, житло не підлягає відновленню. Власникам 89 квартир було виплачено грошову компенсацію за втрачене житло. 27 січня цього року двом сім’ям вручили ордери на отримання квартир. Найближчим часом люди отримають ще три.