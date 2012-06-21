Для нормалізації ситуації у Лисичанську, де проживає 30 тисяч населення майже два тижні перебували без води, в Луганській облдержадміністрації прийняли низку важливих рішень, завдяки яким 8 червня відновлено централізоване водопостачання у місті.
Як повідомляєпрес-служба ОДА, у нараді взяли участь заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко, міській голова Лисичанська Сергій Шилін, директор КСП «Лисичанськ водоканал» Євген Лисенко, представники ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», Департаменту житлово-комунального господарства, Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження.
Як вже повідомляв «Урядовий кур’єр», загальна сума боргу підприємством «Лисичанськ водоканал» перед ТОВ «ЛЕО» за спожиту електроенергію складає 154 млн грн, з них 24 млн грн – штрафні санкції. Тому на початку минулого тижня ТОВ «ЛЕО» відключило ряд об’єктів міського водоканалу від електропостачання, що призвело до зупинки централізованої подачі води до декількох районів Лисичанська.
За підсумками наради в ОДА міський голова Сергій Шилін буде ініціювати проведення позачергової сесії міськради, яка відбудеться 9 червня. На ній депутати повинні будуть прийняти рішення щодо виділення 1 млн грн для погашення КСП «Лисичанськ водоканал» частини заборгованості перед ТОВ «ЛЕО».
А підприємство «Лисичанськ водоканал» зобов’язалося щоденно перераховувати по 30-40 тис. грн ТОВ «ЛЕО» з суми надходжень за сплату населенням послуг щодо водопостачання та водовідведення.
Також, як зазначив директор Департаменту ЖКГ Віталій Сурай, на минулому тижні регіональна комісія з питань ТЕБ і ЧС для врегулювання заборгованості за спожиту електроенергію узгодила тарифну різницю для КСП «Лисичанськ водоканал» у сумі майже 13 млн грн, що дозволить підприємству зменшити загальну заборгованість. Відповідний договір до ТОВ «ЛЕО» міськавлада, згідно із зобов’язанням, повинна передати до п’ятниці.
Ще 2 млн грн буде виділено за ініціативи голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації ЮріяГарбуза з обласного бюджету для прискорення вирішення Лисичанською міською радою проблеми з погашення боргу КСП «Лисичанськ водоканал» перед ТОВ «ЛЕО» і скорішого відновлення централізованого водопостачання жителям Лисичанська.
Також у подальшому робоча група буде надавати допомогу з мінімізації технічних витрат підприємства «Лисичанськ водоканал» щодо зниження енергоємності об’єктів, налагодження економічного балансу, зменшення втрат у процесі водопостачання.