За січень — листопад 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2632,8 млрд грн. У листопаді видатки становили 285,7 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби, повідомляє Міністерство фінансів.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

— 1082,1 млрд грн (у листопаді—98,2 млрд грн)— на оплату праці з нарахуваннями, або 41,1% загального обсягу видатків, здійснених за січень — листопад 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 836 млрд грн (у листопаді — 74,7 млрд грн);

— 637,9 млрд грн (у листопаді— 75,1 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг, або 24,2% загального обсягу видатків, зокрема:

— 426 млрд грн — для підтримки Збройних сил України — придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

— 128,7 млрд грн Національна служба здоров’я України перерахувала на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

— 473,4 млрд грн (у листопаді — 49,2 млрд грн)— насоціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 18% загального обсягу видатків, зокрема 249,2 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; 155,5 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

— 225 млрд грн (у листопаді — 37,5 млрд грн) —на обслуговування державного боргу, або 8,5% загального обсягу;

— 135,6 млрд грн (у листопаді — 10 млрд грн) — на трансферти місцевим бюджетам, або 5,2% загального обсягу.