У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початкувикористання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 31 523 кредити на загальну суму 99,1 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Станом на 1 грудня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 264 кредити на суму 64,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,5 млрд гривень. Це близько 70 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

При цьому в листопаді 2023 року укладено 675 кредитних договорів на суму близько 2,8 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі понад 1,4 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 грудня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ «Приватбанк» – наразі обслуговується 12 595 кредитів на загальну суму понад 22,8 млрд грн, що становить 71 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк» – 2 439 кредитів на загальну суму понад 10,1 млрд грн (відповідно – 84% від ліміту банку).