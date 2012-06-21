У західній частині Лондона сьогодні спалахнула пожежа у 27-поверховому житловому будинку. Загоряння намагаються загасити двісті пожежних йсорок пожежних автомомбілів. Про це йдеться в офіційному Twitter пожежної бригади Лондона, повідомляєУНІАН.
Причина пожежі наразі невідома.
Водночас, як передає ВВС, вогонь виник в башті Гренфелл в маєтку Ланкастер Уест близько 1:16 за місцевим часом. Поліція вже заявила, що будівля може впасти.
Близько 4:00 поліція заявила, що жителів продовжують евакуювати з блоку багатоповерхівки.
«Ми бачили уламки, які падають з будівлі, ми чули вибухи, ми чули звук розбитого скла. Поліція розставляєкордони, побоюючись, що будівля може впасти», —передає кореспондент видання.