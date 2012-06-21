Антикварні книги на суму понад два мільйони фунтів стерлінгів викрали в західному Лондоні. Зловмисники вкрали понад 160 книг, багато із яких датуються XV і XVI століттям, зі сховища поблизу аеропорту Хітроу.
Викрадення сталося між 29 і 30 січня, але відомо про нього стало тільки зараз. Крадії зламали систему захисту і пробралися через дах на склад. Відомо, що троє грабіжників просвердлили отвори у вікнах із посиленого скловолокна і на 12-метрових мотузках спустилися в обладнане датчиками руху сховище, де книги очікували відвантаження і відправлення на виставку в США.
Daily Mail повідомляє, що серед вкрадених книг була робота Миколи Коперника 1543 року «Про обертання небесних сфер», книги Галілео Галілея, Ісаака Ньютона, Леонардо да Вінчі, а також видання 1569 року «Божественної комедії»Данте Аліг'єрі. На думку експертів, книги були вкрадені під замовлення певного колекціонера, оскільки «їх неможливо буде продати нікому з сумлінних дилерів або аукціонних будинків».