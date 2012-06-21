МЗС Великої Британії звинуватило Росію у кібератаці на Україну, скоєній торік у червні за допомогою вірусу NotPetya. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Великої Британії Тарік Ахмад, повідомляє ВВС. «Уряд Сполученого Королівства дійшов висновку, що відповідальність за руйнівну кібератаку NotPetya в червні 2017 року несе російська влада, а саме російська армія», — наголосив він.
У зовнішньополітичному відомстві Британії стверджують, що кібератака лише мала вигляд вимагання грошей, насправді метою вірусу було не отримання коштів, а порушення роботи українських держустанов, фінансового й енергетичного секторів економіки. Внаслідок цього вірус поширився далі, заразивши підприємства та організації у всій Європі, зокрема й у самій Росії.
«Кремль поставив Росію в пряму опозицію до Заходу, але так не має бути. Ми закликаємо Росію стати відповідальним членом міжнародної спільноти, яким вона себе позиціонує, а не намагатися потай її зруйнувати», — додав Тарік Ахмад. Міністр оборони Великої Британії Гейвін Вільямсон також заявив, що Росія «шматує книгу правил», і його країна «зобов’язана відповісти».
Росія ж заперечує причетність до вірусної атаки і вказує, що російські компанії також постраждали від неї. Експерти вважають, що у червні 2017 року було здійснено близько 2 тисяч атак, спрямованих на українські органи влади, фінансові та енергетичні підприємства. Постраждало і чимало західних компаній, які мали тісні торговельні зв’язки з Україною, зокрема норвезький гігант Maersk і британська Reckitt Benckister, власник брендів Nurofen і Veet.
Збитки від атаки оцінюють у 1,2 мільярда доларів. У Британії від вірусу постраждали десятки організацій, серед яких поштові служби, а також рекламні, юридичні, логістичні й фінансові компанії. Але майже три чверті випадків зараження було зафіксовано саме в Україні.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»