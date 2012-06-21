В Лондоні в річці Темзі виявили бомби часів Другої світової війни.
Два найважливіших мости столиці Великобританії були закриті після повідомлення про знахідку. Про це повідомляє Daily Mail.
Після отримання інформації про виявлення в річці «боєприпасів, ймовірно, часів Другої світової війни», на місце виїхала поліція.
Правоохоронці перекрили рух на дорогах поблизумісця знаходження бомб, зокрема смуги в північному напрямку мосту Ватерлоу. Також був повністю перекритий Вестмінстерський міст біля будівлі парламенту та закрита найближча станція метро «Вестмінстер».
Сапери проводять дослідження виявлених вибухових пристроїв.