Кількість загиблих в результаті масштабної пожежі у 24-поверховому житловому домі в Лондоні зросла до 12.
Про це повідомляє поліція Лондона у Twitter.
«Командир Канді підтвердив, що кількість загиблих зросло до 12. «Ми вважаємо, що це число, на жаль, може зрости», – йдеться у повідомленні.
Поліція відзначає, ща зараз важливо ідентифікувати тіла усіх жертв.
За останніми даними, внаслідок пожежі постраждали понад 70 людей, серед них 20 осіб перебувають у критичному стані.
Потужна пожежа Grenfell Tower спалахнула у ніч на 14 червня. Причини загоряння невідомі.
Будівля Grenfell Tower була побудована в 1974 році, в ній 120 квартир. В 2016 році завершився капітальний ремонт будівлі.