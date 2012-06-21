Кількість загиблих в результаті масштабної пожежі у 24-поверховому житловому домі в Лондоні зросла до 12.

Про це повідомляє поліція Лондона у Twitter.

«Командир Канді підтвердив, що кількість загиблих зросло до 12. «Ми вважаємо, що це число, на жаль, може зрости», – йдеться у повідомленні.

Поліція відзначає, ща зараз важливо ідентифікувати тіла усіх жертв.

За останніми даними, внаслідок пожежі постраждали понад 70 людей, серед них 20 осіб перебувають у критичному стані.

Потужна пожежа Grenfell Tower спалахнула у ніч на 14 червня. Причини загоряння невідомі.

Будівля Grenfell Tower була побудована в 1974 році, в ній 120 квартир. В 2016 році завершився капітальний ремонт будівлі. 