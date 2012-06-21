Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

На думку учасників і гостей фестивалю, організованого за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), одним із найцінніших його заходів став дводенний воркшопIdeaBootCamp, який зібрав близько 250-ти агентів змін із різних регіонів України. Тут молоді соціальні підприємці, з якими працювали ментори з різних куточків світу, мали змогу отримати сповна практичний інструментарій для реалізації своїх інноваційних соціокультурних проектів.

«Заявки на IdeaBootCamp ще минулого року подали 165 команд, від одного до п’яти учасників у кожній. А це понад 700 агентів змін з усієї країни. Для участі у воркшопі відібрали 50 команд: 40 із різних міст України та 10 із Харкова та області. Завдяки підтримці USAID організатори змогли подбати про безкоштовне проживання, харчування та проїзд для українських змінотворців», – розповідає PR-менеджерка фестивалю Тетяна Ландесман.

За її словами, задля покращення розвитку інноваційних соціальних проектів в Україні, що і є головною метою воркшопуIdeaBootCamp, організатори проекту підібрали найбільш відповідних менторів, які працювали з кожною командою окремо. Усього на воркшопі працювали 30 менторів з 15-ти країн світу, а також експерти та з урбаністики, IT-технологій, бізнесу, ЗМІ та зв’язків із громадськістю, маркетингу та культури.

На IdeaBootCamp виступили 50 команд. П’ять найкращих, на думку менторів, проектів представили на пітчинг (публічний розгляд) у другий день відкритої частини фестивалю. Однією з найяскравіших презентацій став виступ команди з Лозової.

Автори проекту «Лозова. Апгрейд міста» переконані, що за декілька років містечко Лозова Харківської області стане привабливим туристичним місцем. Молоді стартапери мають намір побудувати там парк для екстремального катання на скейтах та велосипедах (BMX) і центр неформальної освіти дітей. Одним із менторів команди став Юріца Барач –співзасновник однієї з найпрестижніших подій в Європі з екстремальних видів спорту PannonianChallenge в депресивному хорватському містечку Осієк. Завдяки фестивалю там зріс рівень туризму та, відповідно, надходжень у місцевий бюджет.

«У нас уже є фундамент проекту: дитячий центр Joyland, який приносить нам прибуток, і тепер ми хочемо побудувати openair майданчик для розвитку екстремальних видів спорту. Я втомився їздити тренуватися в інші міста, я хочу, щоб у Лозову приїздили на тренування мої друзі з мегаполісів, –говорить учасник команди Ігор Кисельов. – Майданчик плануємо відкрити вже цього літа. Ми дуже багато отримали завдяки індивідуальним консультаціям з менторами під час IdeaBootCamp. Зокрема, Юріца Барач навчив нас співпрацювати з владою, Наталія Курченко розповіла нам, як презентувати свій проект, а з Олександром Багратіоном-Давідовим ми детально розписали стрижень нашого проекту».

Директор фестивалю Аліна Ханбабаєва розповідає, що створений цього року IdeaBootCamp призначений для глибинного опрацювання проектів. Тут кожна команда має свою мрію: змінити на краще рідне місто, за допомогою мистецтва та культури розвивати туристичний потенціал свого регіону, привернути увагу до світової чи локальної проблеми. Тепер учасники повернуться в свої міста, озброєні практичними навичками та інструментами для дій від українських та іноземних фахівців, і, безперечно, у них усе вийде.

Plan B, говорять організатори, – це, насамперед, спілкування та нові знайомства. У команд було чотири дні конференції та дві ночі на концертах і вечірках, щоб комунікувати та обмінюватися досвідом із колегами з різних міст України та інших країн.

Олександр Багратіон-Давідов із Тбілісі, один з менторів IdeaBootCamp, говорить, що обмінявся контактами з усіма командами, з якими працював, та буде консультувати їх і надалі.

«Я вболіваю за вашу країну, адже вважаю, що Грузія і Україна – дуже схожі своїм соціокультурним полем. Я приїжджав на Plan B і торік,і був у захваті від фестивалю: об’єднуючи агентів змін із усього світу, організатори допомагають розвитку важливих проектів. Тож я вирішив приїхати і допомогти, – розповідає Олександр. – Я впевнений, що завдяки соціальним підприємцям, які взяли участь в IdeaBootCamp, економіка України буде розвиватися, адже креативні індустрії – це той напрямок, в якому потрібно рухатися нашим країнам».