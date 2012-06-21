Проект «Шлюб за 24 години» набирає обертів. До переліку міст, яким дозволили укладати шлюби швидко, відтепер повноцінно, а не номінально приєднався обласний центр Волині. Перші чотири пари наречених стали подружжями 25 січня у Державному історико-культурному заповіднику Луцька.
Наречені Денис та Аліна розповідають, що обрали такий спосіб поєднати долі через його зручність. До того ж, переконують, приємно бути першовідкривачами.
«Денис — із Луцька, а я — з Донецька. Проте вирішила зробити йому приємне та узаконити стосунки в його рідному місті», — ділиться Аліна та наголошує: рішення молодят не можна назвати спонтанним, адже попри те, що живуть разом уже понад рік, отримувала пропозицію руки та серця тричі.
«Ми не хотіли чекати 30 днів, оскільки живемо не в Україні, а тут швидко та зручно. До того ж церемонія у такому красивому куточку міста — Луцькому замку», — усміхаються наречені.
Нагадаємо, що проект «Шлюб за 24 години» діє у кількох містах України: Львові, Одесі, Маріуполі та Сєверодонецьку. Та, попри невеликий термін його впровадження, послугою вже скористалися понад три тисячі пар. Вартість такої забаганки в Луцьку молодятам обійдеться у понад тисячу гривень, тоді як у Києві — майже у три тисячі. Втім, завжди є варіанти — все залежить від організатора та побажань самих наречених.
«Взагалі ціну реєстрації встановлює організатор. Тобто Луцький замок — одні кошти, інша установа — інші. Ми ж, органи юстиції, отримуємо гроші лише за виїзну церемонію», — пояснює заступник начальника головного територіального управління юстиції у Волинській області, начальник управління державної реєстрації Ольга Семенюк та зауважує, що надалі такі реєстрації проводитимуть й у Волинському музично-драматичному театрі, і в ЦНАП Луцької міської ради.
До речі, якщо наречені виявлять бажання одружитися вночі, то це цілком стане реальним. Бо ж проект передбачає реєстрацію шлюбу у будь-яку пору доби.