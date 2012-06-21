Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» оголосило про тендер на будівництво підстанції 500 кВ «Кремінська»із заходами ВЛ 500 кВ «Донбаська-Донська» та ВЛ 220 кВ «Кремінська-Юбілейна» у Кремінському і Попаснянському районі.
Згідно з повідомленням НЕК у системі ProZorro очікувана вартість нового будівництва становить 1083,333 млн грн (без ПДВ). Тендерні пропозиції приймаються до 30 січня 2017 року, а початок аукціону заплановано на 7 березня поточного року. Тендерне забезпечення становить — 6,5 млн грн.
У закупівлю входить розробка проектної та робочої документації, отримання позитивного звіту експертизи, будівельні роботи, вартість українського та іноземного обладнання.
Фінансування будівництва підстанції передбачається за рахунок коштів тарифу «Укренерго». Генпідрядник повинен виконати необхідні роботи протягом 2017-2018 років.
В НЕК зазначають, що через бойові дії відбулись численні пошкодження магістральних і розподільних мереж, генерації регіону. Це призвело до ускладнення роботи об’єднаної енергосистеми України та істотного зниження надійності електропостачання півночі Донбасу, зокрема Лисичанського енерговузла.
Підстанція «Кремінська» дасть змогу синхронізувати систему електропостачання півночі Донбасу з об’єднаною енергосистемою України, яка в цей час працює в схемі «острова» зі зниженою генерацією Луганської ТЕС. Будівництво підстанції дасть змогу Сєвєродонецькому «Азоту» і Лисичанському НПЗ працювати на повну потужність.