Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

«Дух Святого вечора – це альфа й омега Франкової творчості, її початок і кінець. І це твердження має не лише метафоричний, а й цілком буквальний сенс», – зазначив у своїй новій розвідці франкознавець Богдан Тихолоз. Пан Богдан уже кілька років очолює Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка. І звісно ж, дбає, аби дух Різдва витав в оселі видатного письменника й нині. Тож напередодні святкувань до Дому Франка урочисто внесли дідуха – давній символ українства, його історичної пам’яті та добробуту.

Дідух у 2,5 метра на замовлення музею створив знаний народний майстер із села Лагодів Львівської області Володимир Мишолівський. До слова, вмілець є навіть рекордсменом України з виготовлення найбільшого дідуха. Зробив він його з традиційних матеріалів – необмолоченої пшениці, жита, ячменю, вівса, а також льону.

Музейники у вишитих сорочках урочисто, виконуючи улюблену коляду Івана Франка «Бог предвічний народився», несли автентичний знак Різдва від меморіальної Франкової вілли до приміщення літературної експозиції й там виставили на чільне місце. Поруч розмістили також шопку. Торік її зладнав для музею іконописець, дослідник українського іконопису ХVII-ХVIII ст. і народної ікони Роман Зілінко. Коли є зачинені дверцята, то ця шопка нагадує Франкову віллу, коли ж її відчинити, то виходить Божа стаєнка.

Під час цих урочистостей працівники музею колядували, віншували, були в щирій та радісній атмосфері різдвяних святкувань.