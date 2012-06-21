Цікавий і незвичний захід організували працівники Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка. Вони запросили відвідувачів на тематичну прогулянку садом великого письменника та смачну медову гостину. Свято назвали «Груші Франкового саду».
Улюбленим фруктом Івана Яковича була саме груша. 116 років тому він посадив на своєму львівському обійсті це дерево. Його плодами родина великого українця охоче ласувала, а з медових груш дружина Ольга варила конфітюр, невістка пекла штрудель.
Нинішнього року груша славетного письменника щедро вродила, тож працівники Дому Франка вирішили запросити всіх охочих поласувати її плодами. Зізнаються, що було завжди прикро, коли ці груші опадали й марнувалися. На акцію відгукнулося чимало львів’ян і гостей міста Лева. «Людей було так багато, що яблуку — пак грушці! — ніде було впасти», — зауважили самі музейники. Так Іван Франко об’єднав не лише своєю постаттю, але й тим, що посадив.
Старший науковий співробітник, завідувач експозиційного відділу Віола Чернієнко провела тематичну екскурсію Франковим садом. Відвідувачів незвичного заходу пригощали штруделем з грушево-яблучною начинкою та грушевим конфітюром. Знайшлося й почесне місце музиці, співам, що додавало заходу родинної атмосфери. Відомо, що Іван Якович дуже любив українські мелодії, а саме автентичні українські пісні й виконували під час свята етногурти «ЯгОди» та «Жива».