У неділю, 10 вересня, у Львові відкрили відкрили Центр Митрополита Андрея Шептицького. Це новітній інформаційно-ресурсний центр та бібліотека, розташована на території студмістечка Українського католицького університету. А також перша за часи незалежності будівля, збудована спеціально для бібліотеки, пише zaxid.net.
У п’ятиповерховому центрі — три тераси — дві відкриті та одна напівзакрита.
На горішньому поверсі — засклена вітальня з виглядом на Стрийський парк, йдеться у матеріалі tvoemisto.tv.
Усередині — невеликий зелений майданчик із місцями для сидіння. Увесь перший поверх засклений.
У центрі обладнали місця усамітнення, де відвідувачі зможуть насолоджуватись виглядом із вікна.
База нової бібліотеки — книгозбірня УКУ. Вона постійно оновлюється й розширюється.
Особливу увагу зосереджують на художній та науковій літературі.
«Ми не прагнемо орієнтуватись на кількість — нам важлива якість видань. У перспективі люди вважатимуть бібліотеку найкращою за добором книжок і зможуть знайти на стелажах те, що шукають», — розповідає директор центру Олег Яськів.
Прийти і працювати з книжкою у читальному залі може кожен охочий.
Але щоб забрати книжку додому, потрібен абонемент. Його теж може отримати будь-хто.
Окрім того, бібліотека співпрацюватиме з музеєм, тому відвідувачі зможуть побачити стародруки й унікальні видання, а також послухати про них лекції.
«Одна з моїх мрій — створити на базі центру майданчик, де зустрічалися б науковці з різних галузей і говорили про актуальні для суспільства, країни та світу теми. Фізики й філософи, богослови і психологи, соціологи й історики дискутували б на певну тему зрозумілою їм, але доступною іншим мовою», — каже Олег Яськів.
Центр Шептицького запрошуватиме шкільних учителів і викладачів вишів обмінюватись досвідом.
Також тут планують створити студію аудіо- та відеозапису, аби викладачі мали змогу записувати свої авторські курси.
Почнуть з викладачів УКУ. Втім, за словами Яськіва, центр відкритий до співпраці з іншими вишами.
Частина корпусу зарезервована під навчальні аудиторії та кімнати, де студенти й викладачі зможуть працювати над своїми проектами.
У центрі також працюватиме зона для малюків, де батьки зможуть тимчасово залишити своїх дітей, а самі піти на презентацію, майстер-клас чи виставку.
Співробітники центру бавитимуть малюків і читатимуть їм книжки.
Також у комплексі планують налагодити співпрацю з освітянами, щоб організовувати для школярів квести та популяризувати читання.
У центрі Шептицького буде подовжений робочий день, аби відвідувачі могли працювати з книжками допізна.
Тим, у кого виникне потреба скористатись інтернетом, видаватимуть ноутбук.
На першому поверсі працює кав'ярня. Її обслуговує львівське соціальне підприємство «Горіховий дім».
Воно працює у Львові з 2012 року і фінансує Центр для жінок, що опинилися у кризових ситуаціях (алкоголізм, насильство в сім'ї, махінації з житлом, тощо).
Увесь прибуток скеровуватимуть на фінансування потреб Центру, а також на іншу діяльність благодійної організації «Фонд Горіховий дім».
Будівництво п’ятиповерхового центру тривало два роки. Площа Центру Шептицького — 6027 кв.м.
Проект вартістю 5,7 млн доларів розробила архітектурна фірма Behnisch Architekten.
Таку коштовну будівлю університет не міг звести самотужки. Тому залучали жертводавців та донорів з усього світу.
За словами директорки Львівської бізнес-школи Софії Опацької, збір коштів на будівництво Центру Шептицького був частиною великої промоційної кампанії УКУ, яка тривала 7 років.
Загалом на розбудову студмістечка та відкриття нових навчальних програм було зібрано 67 млн доларів.