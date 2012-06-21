У Міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту та будівництва встановили меморіальну дошку випускникові училища Владиславові Домченку. Він у складі добровольчого батальйону «Львів» воював на сході України та загинув від кулі снайпера поблизу м. Дебальцеве.
Як інформує сайт Львівської ОДА, зокрема, під час заходу за участі громадськості відбувся обряд освячення меморіальної дошки. Присутнім розповіли про їхнього випускника, який загинув на сході. Вшанували пам'ять загиблого прийшли й побратими Героя — воїни добровольчого батальйону «Львів».