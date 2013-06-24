Про це пресслужба Офісу генпрокурора поінформувала у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Магістральна справа щодо агресії рф: 621 підозрюваний – представники військово-політичного керівництва рф. Це – міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних відомств, розпалювачі війни та пропагандистів Кремля», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці загалом зареєстрували 9247 злочинів агресії та воєнних злочинів рф, з них: 8971 – щодо порушення законів та звичаїв війни, 49 – щодо планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 12 – щодо пропаганди війни, 215 – інші.

Уточнюється, що також було зареєстровано загалом 4455 злочинів проти нацбезпеки, з них: 2875 – щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 738 – щодо держзради, 60 – щодо диверсії, 782 – інші.

Як повідомлялося, в ОГП поінформували, що від вторгнення рф постраждало більше ніж 624 дітей.