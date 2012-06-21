Пора літніх мандрів приваблює дедалі більше любителів подорожей. Зокрема на Черкащині в ці дні з’являється чимало туристів, любителів провести відпустку на природі, помилуватися чарівними краєвидами та подихати свіжим повітрям. Однак разом із захопленим вигуками від мальовничих місць частенько лунають і заклики про допомогу.

Нещодавно група юних мандрівників з Черкас натрапила на ціле лігво плазунів поблизу Білозір’я Черкаського району. На щастя, обійшлося без укусів, але туристи були неабияк налякані. В обласному центрі плазун також наробив галасу. Він заповз у приватний будинок та не на жарт налякав його хазяйку. На місце пригоди навіть викликали представників ДСНС. Але півтораметровою змією виявився звичайний вуж.

Екскурсовод Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» Ольга Галушко нещодавно побачила й сфотографувала в Холодному Яру гадюку Нікольського. Про зустріч з отруйною твариною вона написала у соцмережі та закликала людей бути обережними. Як зазначила дослідниця природи на своєму сайті, «це рідкісна, особливо на території Правобережної України, гадюка. Її довжина може сягати 80 сантиметрів і більше. Вельми красива пані. Чорна як ніч. Досить спокійний характер, коли її не чіпати. Виповзає на сонце погрітися не далі двох метрів від гнізда. Інстинкт захисту потомства досить виражений. Тому не чіпайте її і гніздо, і вона вас не зачепить. Але коли помітили — не раджу ходити за нею чи навколо. Отруйна».

Як зауважує директор черкаського зоопарку Євген Ван, люди стосовно плазунів часто піднімають зайвий галас. Смертельно отруйні змії чи комахи, принаймні на території Черкащини, не водяться. Однак певної шкоди здоров’ю деякі з місцевих плазунів завдати можуть. На Черкащині водяться три види гадюк. Усі вони є в експозиціях зоопарку: це гадюка звичайна, гадюка Нікольського та степова. Їх просто не потрібно чіпати. Самі хижаки намагаються триматися якнайдалі від людей.

Кого ж, окрім змій, ще слід остерігатися мандрівним людям? Останнім часом почали з’являтися повідомлення про павука тарантула. Його укус, кажуть фахівці, також отруйний, однак серйозної загрози людям не становить. Набагато гірше, коли вкусить павук каракурт, якого ще називають чорною вдовою. Його укус у 50 разів отруйніший, ніж тарантула. Без належної медичної допомоги людина може померти. Такі павуки на території Черкащини не трапляються. Однак ці отруйні комахи мешкають у Кіровоградській області, отож можуть з’явитися і в сусідніх.

Ще одну небезпеку для любителів природи становлять кліщі, які минулого місяця принесли черкащанам чимало проблем. Вони поширені не тільки в лісах і парках, а й у міських скверах. Укус кліща небезпечний зараженням енцефалітом і хворобою Лайма.

Медики скаржаться на брак сироватки від небезпечних отруєнь, однак при укусах все-таки слід звертатися до лікарів. Директор департаменту охорони здоров’я Черкаської міської ради Олег Стадник рекомендує звернутися до приймального відділення лікарні швидкої невідкладної допомоги. Правильно оброблена рана та своєчасне звернення до медпрацівників — все це запобігає можливим важким наслідкам.