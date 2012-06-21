Про це в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розповів грецький бізнесмен і меценат Пантелеймон Бумбурас.
Місто Маріуполь колись заснували греки, а нині тут живуть понад 100 тисяч представників цієї національності. Майже 20 років мешкає в Україні і називає її своєю другою батьківщиною Пантелеймон Бумбурас. Він народився на острові Лемнос в Егейському морі. З 1970-го родина жила у Афінах, де працював робітником і закінчив Вищу технічну школу, здобувши фах електрика. У 1981 році заснував власну компанію, що виконувала електромонтажні роботи. Із 1997-го живе і працює в Україні — очолює будівельну фірму «Гефест» із головним офісом в Одесі. У 2014-му ініціював створення Асоціації грецьких підприємців і підприємств в Україні, а наступного року став її президентом. У 2016 році заснував благодійну організацію «Фонд Бумбураса».
Зараз цей фонд зініціював і реалізує цікавий і перспективний проект за вашої участі — створення у Маріуполі Грецької площі. «Вважаю, що тут обов’язково має бути Грецька площа, – каже Пантелеймон Бумбурас. – Триває робота над створенням проектної документації, а приблизно через місяць весь пакет документів буде представлено на розгляд керівників місцевої влади. Думаю, робота почнеться вже навесні».
Голова благодійного фонду Пантелеймон Бумбурас надає безкорисливу допомогу людям із Приазов’я, потерпілим внаслідок неоголошеної гібридної війни. Він нагороджений Почесною медаллю Міністерства оборони України за неодноразову фінансову та іншу допомогу військовим госпіталям.