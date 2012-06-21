Віднедавна від жителів та гостей прифронтового Маріуполя можна почути несподіване: «Котра на «мирному»?» Запитання стало актуальним з відкриттям у місті годинника з періодичним боєм дзвона. Цікава конструкція, яка з 8-ї ранку до 17-ї вечора щогодини озивається ударом, так і зветься «Дзвін миру». А змонтувати вуличний годинник не випадково вирішили на одному із найстаріших міських будинків, якому вже понад сто років і де свого часу були училище та народний університет. «Сподіваюся, що сторічні стіни цього історичного приміщення та дзвін, на якому написано: «Маріуполь з вірою і надією на мир», справді допоможуть повернути його до нашого міста», — висловив закономірне побажання секретар міської ради Степан Махсма.
А ще біля згаданого старого приміщення, яке бачило на своєму віку не одну війну та перемоги, встановили лавку, на яку кожен охочий може присісти, аби усвідомити: мир можливий, та спершу потрібно перемогти зовнішнього агресора і вбити дракона в собі.