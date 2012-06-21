У Маріуполі на Донеччині в межах проекту Over the wall група художників з Японії малює мурал на стіні загальноосвітньої школи №68. Колоритний барвистий малюнок розміром 8 на 12 метрів виконують за мотивами української народної казки «Рукавичка». За задумом авторів, стінопис має символізувати солідарність усіх народів світу з українцями й насамперед із жителями прифронтового Донбасу і самого Маріуполя. До речі, про нинішні реалії міста і його людей, на жаль, нагадують ще й деякі атрибути: вікна школи, навхрест заклеєні стрічками у разі вибухів.
Один із творчих секретів відкрив японський художник Кенске Міязакі: на стіні зображено реальних маріупольських дітей, які щодня ходять поруч і часто зупиняються, щоб із цікавістю поспостерігати за роботою майстрів декоративного малярства. А нещодавно у творчій майстерні просто неба побували голова Маріупольського офісу управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців Діну Ліпкану і заступник Маріупольського міського голови Ксенія Сухова.
«Масштаби роботи вражають! Це шедевр! Малюнок милуватиме очі школярів і дорослих й стане нагадуванням про таких талановитих людей із далекої Японії», — переконана заступник міського голови.