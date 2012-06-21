У приморському Маріуполі презентували програму «Радіус безпеки», реалізовуючи яку, в місті та найближчих населених пунктах і в акваторії Азовського моря відповідні рятувальні роботи проводитимуть швидко та ефективно. Про програму та плани місцевих рятувальників на найближчі чотири роки розповів на недавній сесії керівник аварійно-водолазної служби Маріупольської міськради Олександр Татай. За його словами, завдяки фінансовій допомозі з міського бюджету в розмірі майже 62 мільйони гривень проект «Радіус безпеки» передбачає технічне переозброєння аварійно-рятувальної служби, збільшення її штату та підготовку кваліфікованих фахівців. Насамперед придбають сучасні аварійно-рятувальне обладнання і спорядження, важкі водолазні комплекти для роботи під водою, забрудненою токсичними біохімічними речовинами, автомобілі для оперативного виїзду мобільних груп на місце аварії чи нещастя, швидкісні пошуково-рятувальні катери й човни, радіостанції та інші переговорні пристрої.
Депутати Маріупольської міської ради схвалили й підтримали програму «Радіус безпеки», небезпідставно вважаючи безпеку людей на морському узбережжі одним зі своїх завдань.