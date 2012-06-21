Павло КУЩ
«Урядовий кур’єр»
Із цікавою і корисною ініціативою вийшли активісти Маріуполя, запропонувавши всім бажаючим мешканцям міста приєднатися до найпершої пробіжки вже в перший день нового року. Всім любителям здорового образу життя та тим, хто бажає відірватися від святкового застілля, запропонували зустрітися 1 січня 2019-го о 14.00. біля міської ялинки, аби потім разом здійснити пробіжку вулицями міста.
Однією з умов участі у новорічній акції є те, що всі учасники повинні обов’язково мати спортивне взуття. Та найголовнішим «пропуском» стануть святкові карнавальні костюми, в які повинні вдягтися бігуни. Тобто масовий веселий пробіг стане продовження святкування для дорослих і малих Дідів Морозів, Снігурок, Санта Клаусів, Сніжинок, Зайчиків, Принцес чи Поросят, які гуртом весело бігтимуть вулицями святково міста.