У Києві в Маріїнському парку нарешті відкрили резиденцію Санта Клауса.
Центральну алею прикрасили 20 зеленими арками та встановили чарівні скульптури оленів. Також були зведені кілька десятків купольних будиночків, де проводяться різні дитячі майстер-класи.
Крім того у резиденції можна зустріти і місіс Клаус, яка допоможе навчитися пекти різдвяне печиво.
Безкоштовно всіх дітей розважатимуть живі ельфи.
Там же можна зустріти й доньку Санти — Санні.
Потрапити в резиденцію можна щодня до 15 січня з 11:00.