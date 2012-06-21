Відповідно до угоди, укладеної нещодавно з німецькою компанією Caverion Deutschland GmbH, Business Unit Krantz, ПАТ «Сумське НВО» налагодило виробництво корпусів аерозольно-йодних фільтрів.
Як повідомила прес-служба об’єднання, буде виготовлено і відвантажено чотири одиниці обладнання для Південно-Української АЕС, де німецька компанія оновлюватиме систему примусового фільтрованого скидання парогазової суміші з герметичної оболонки, відповідальної за безпеку атомної електростанції.
Вироби мають надійти замовникові протягом наступних двох місяців, але вже найближчими днями машинобудівники відправлять першу частину замовлення — вісім опорних рам головного фільтра. У жовтні і листопаді буде відвантажено решту устаткування.
За словами провідного менеджера бюро продажів устаткування для АЕС Олексія Марченка, успішна реалізація контракту стане насамперед поштовхом у налагодженні співробітництва з новим замовником в атомній сфері, а також забезпечить підписання інших подібних угод.
А тим часом приємна новина надійшла з іншого промислового підприємства слобожанського обласного центру — ПАТ «Сумихімпром». Тут на базі цеху гранульованого суперфосфату успішно освоїли виробництво ще однієї марки складних мінеральних добрив — NPK 6:24:12.
Хіміки пропонують портфоліо нових мінеральних добрив із широким діапазоном вмісту основних поживних речовин, що регламентуються відповідно до вимог замовника. Найчастіше аграрії замовляють добрива марок NPK 15:15:15; 8:24:24; 4:20:20; 8:19:29; NP 12:24 тощо.
Новий вид мінеральної поживи можна з успіхом використовувати як для озимих культур, так і пшениці, цукрових буряків, картоплі тощо. Загалом наявність макроелементів — сірки і кальцію — позитивно впливає на врожайність й інших рослинних культур.
Сумські хіміки не тільки успішно завершили промислові випробування, виробивши протягом 24 липня — 10 серпня 13 тисяч тонн добрив, а й у ці дні чітко за графіком відвантажують їх замовникам.
В освоєнні випуску мінеральної поживи взяли участь хіміки-професіонали підприємства, які мають значний виробничий досвід.