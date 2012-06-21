Те, що Мексика постійно потерпає від землетрусів, мало кого дивує. Але нещодавній катаклізм можна сміливо порівнювати з руйнівною стихією середини 1980-х років у столиці цієї країни. Внаслідок по3тужного землетрусу магнітудою 7,1 бала у країні загинули щонайменше 226 осіб, і ці дані далекі від остаточних. Епіцентр землетрусу був на глибині 57 кілометрів.
Істотних руйнувань зазнала столиця Мехіко. 3,5 мільйона осіб залишаються без електропостачання. Президент країни Енріке Пенья Ньєто оголосив у постраждалих районах надзвичайний стан. У столиці розташовано три тисячі військовослужбовців, повідомляє Укрінформ.
Служби з надзвичайних ситуацій у столичному регіоні, в якому проживає близько 20 мільйонів жителів, на руїнах повалених будівель безперервно залучають рятувальників і волонтерів. Метрополітен і наземний громадський транспорт у Мехіко перейшли на безкоштовний режим роботи. Деякий час не працював столичний аеропорт. Призупиняла роботу й Мексиканська фондова біржа (BMV), друга за обсягом операцій у Латинській Америці.
Українські дипломати перевіряють, чи є серед жертв і постраждалих наші співвітчизники.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»