До кінця року в Мелітополі буде сучасний легкоатлетичний стадіон. «Спартак», єдиний комунальний стадіон у місті, збудовано понад 60 років тому. За більш ніж півстоліття північний сектор трибуни опинився в аварійному стані. Немає змоги проводити офіційні змагання найвищого рангу і через стан легкоатлетичних доріжок. За даними заступника Мелітопольського міського голови Івана Федорова, за останні 10 років на стадіоні не проводили жодних змагань.
— Нині 10 відсотків коштів Держфонду регіонального розвитку має бути спрямовано на відновлення спортивної інфраструктури, тож ми вирішили відремонтувати за ці гроші стадіон у місті, — зазначив Іван Федоров. — До роботи долучили консультантів Федерації легкої атлетики України. Після завершення реконструкції стадіон отримає статус IV категорії спортивних споруд, що дасть змогу проводити змагання всеукраїнського рівня. Вартість проекту становить 12,5 мільйона гривень.
Минулого тижня на рахунок Запорізької ОДА надійшов перший транш. Найближчим часом кошти будуть у підрядників. Уже розпочали благоустрій майданчика, відтак покладуть синтетичне покриття з каучуку. Що стосується будівлі стадіону, то вже тиждень тут працює підрядна організація.
— Раніше були дерев’яні трибуни, — розповідає заступник Мелітопольського міського голови Іван Федоров, — нині триває монтаж сучасних пластикових на 3000 глядачів. Особлива увага інженерів та будівельників прикута до благоустрою бігових доріжок. Минулої середи до нас приїжджав технічний консультант Федерації легкої атлетики, зробив розмітку стадіону. Щойно підрядники завершать благоустрій лотків для водовідведення, одразу розпочнуться роботи з монтажу першого шару покриття.
До 20 жовтня реконструкцію стадіону мають закінчити. Протягом місяця об’єкт пройде сертифікацію, і його введуть в експлуатацію.