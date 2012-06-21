У Мелітополі, за даними управління соціального захисту Запорізької обласної держадміністрації, нині зареєстровано 2610 переселенців з Донецької й Луганської областей. Нещодавно для них у реконструйованому приміщенні відкрили соціальний гуртожиток за підтримки проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», який фінансується урядом ФРН за участю німецького банку розвитку KfW.
У гуртожитку мешкатимуть переселенці — самотні громадяни, інваліди, матері з дітьми. Вони вже отримали ордери на кімнати і незабаром святкуватимуть новосілля.
— Вимушені переселенці є вразливою категорією населення, якій потрібна наша допомога, — зазначив заступник голови Запорізької облдержадміністрації Едуард Гугнін. — Насамперед це стосується житла. Завдяки допомозі інвесторів, спільній роботі Запорізької обласної та міської влади Мелітополя вдалося обладнати і відкрити сучасне житло для сімей з дітьми, інвалідів і пенсіонерів.