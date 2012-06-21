У столиці Мексики понад 20 тисяч людей протестували проти міграційної політики Дональда Трампа. Організатори акції кажуть, що хотіли, перш за все, висловити солідарність із тими мексиканцями, які нелегально проживають у США і яким загрожує депортація відповідно до нових міграційних правил.
Маніфестанти діляться думками:
«Така політика загрожує правам усіх, загрожує правам наших мігрантів у Сполучених Штатах і піддає мексиканську економіку ризику».
«Як мексиканці, ми повинні застерегти наш уряд, закликати президента Пенья Ньєто поводити себе із гідністю, захищати нас, захищати національний суверенітет від цих нападів уряду США».
Учасники демонстрації також обурені планами американського президента змусити мексиканський уряд оплатити будівництво стіни на кордоні. Роботи розпочнуться у найближчі місяці і триватимуть два роки.