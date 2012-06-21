Археологи виявили в Північній Америці ознаки споживання дикої картоплі древніми племенами.
Про це повідомляє сайт naked-science.
Знахідку виявили на території штату Юта поблизу стоянки древніх людей. Орієнтовний вік першої картопляної страви становить десять тисяч років.
Залишки картопляного крохмалю знайшли на кам'яних знаряддях, які використовували для розтирання зерна.
Аналіз показав, що виявлена речовина є крохмалем дикої картоплі – Solanum jamesii, яка є родичем сучасної картоплі.
У зрілому стані всі частини цієї рослини є отруйними, проте молоді бульби не містять небезпечних речовин.
Вченні вважають, що давні племена індіанців хопі, навахо та апачі висушували молоді бульби дикої картоплі, перепитали в борошно та пекли з нього хліб.