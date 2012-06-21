Нове покоління седана Mercedes-Benz S-класу дебютує на європейському ринку в другій половині 2020 року.
Судячи з першого офіційного тизера передньої частини моделі, що з'явився в Мережі, новинка буде істотно відрізнятися від машини, що випускаються зараз.
У нового седана з'являться велика радіаторна решітка з трьома горизонтальними і однієї вертикальної хромованою смугами, вузькі фари з інтегрованими світлодіодними ходовими вогнями і широкі колісні арки.
У салоні на центральній консолі з'явиться великий прямокутний сенсорний дисплей, за допомогою якого можна керувати більшістю функцій автомобіля. Наприклад, водій зможе налаштувати мультимедійну систему або встановити необхідну температуру. Подібне рішення використовується в автомобілях Tesla.
Виробництво моделі буде налагоджено на заводі фірми, розташованому в місті Зіндельфінген (Німеччина).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»