Сьогодні сталося знакова подія – в мережі нарешті з'явилися перші фото, що стосуються нового флагмана Google. Йдеться про Pixel 6, який, судячи з усього, отримає і поліпшену Pro-версію.

Популярний інтернет-інсайдер Джон Проссер знову об'єднався з концепт-дизайнером RendersByIan. Спільними зусиллями вони випустили в мережу перші якісні фотографії майбутнього флагманського смартфона Google, передає SlashGear.

Для початку варто відзначити, що дизайн новинки сильно відрізняється від попередника. Чимось він навіть нагадує лебедину пісню лінійки Nexus – Huawei Nexus 6P. При цьому Google Pixel 6 Pro, на відміну від простої «шістки» зможе похвалитися не подвійною, а потрійною основною камерою.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»