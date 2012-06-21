До анонсу нового покоління iPhone залишилося чекати майже півроку. Але незважаючи на це, в мережі вже з'являються все нові якісні зображення пристрою від різних концепт-мейкерів. Ось і на цей раз iPhone 13 Pro показали у високій якості з різних сторін.

Поділився знімками редактор XDA-Developers Макс Вайнбах. Ґрунтуючись на власній інсайдерської інформації, він підготував спільно з дизайнером IAN високоякісний рендер майбутнього смартфона Apple, пише MyDrivers.

Відзначимо, що Вайнбах вже заявляв, що iPhone 13 Pro і 13 Pro Max отримають оновлений чорний матовий колір. Він, за даними журналіста, буде сильно відрізнятися від того, що ми могли бачити в iPhone 12 Pro.

Нагадаємо, що раніше новому поколінню iPhone також приписували покращену якість фото і відео, а також LTPO-дисплей з адаптивною частотою екрану (від 1 до 120 Гц).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»