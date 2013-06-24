Вигорання – нова епідемія ХХІ століття. Згідно з дослідженням Gradus Research, втома та вигорання співробітників є основними проблемами, що знижують продуктивність на роботі. Щоб допомогти українцям відновити ефективність праці, компанія BetterMe, яка дбає про фізичне й ментальне здоров’я понад 150 млн людей, спільно з Міністерством економіки України, у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я “Ти як?”, яка впроваджується за ініціативою Першої леді Олени Зеленської, розробили Програму підвищення продуктивності на роботі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко під час засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я. Захід відбувся під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та за участі Першої леді України Олени Зеленської.

Програма підвищення продуктивності – це комплексний інструмент для підтримки фізичного та ментального здоров’я працівників, що допоможе покращити стресостійкість та концентрацію на роботі.

Співпраця між бізнесом, державним сектором та неурядовою організацією покликана привернути увагу широкої аудиторії до проблеми вигорання, покращити здоров’я українців та водночас підвищити ефективність наших бізнесів. Компанії з високоефективною командою демонструють на 25% вищі темпи зростання, за даними Bain & Company.

“Війна, тривога, постійні стреси — все впливає на кожного з нас, зокрема і на нашу продуктивність на роботі. Щорічно у світі 12 мільярдів днів є неробочими і втрачаються через порушення психічного здоров’я у працівників і роботодавців. Це коштує глобальній економіці трильйон доларів кожного року. Щоб допомогти українцям боротися зі стресом, протидіяти вигоранню і бути продуктивними, Уряд України, за сприяння Першої леді Олени Зеленської, впроваджує комплексний проект посилення ментального здоров'я і професійної стійкості для роботодавців, працівників і тих, хто шукає роботу. Радію, що наші цінності поділяють і неурядові організації, які дбають про ментальне здоров’я на роботі. Вірю, що наш спільний із BetterMe проект допоможе мільйонам працівників”, — каже Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

“З 150 млн користувачів BetterMe, близько 1.6 млн – українці. За час війни ми зрозуміли наскільки важливо підтримувати один одного вдома, на роботі чи в укритті. Складно навчитися заспокоюватися та опановувати тривогу, але ми віримо в силу малих кроків. Програма підвищення продуктивності – це інструмент самодопомоги, створений саме за цим принципом. 15 хв тренування на робочому місці чи 10 хв медитації в очікуванні бізнес-зустрічі можуть змінити настрій на весь день. Якщо ж виконувати їх протягом цілого тижня, то ефект значно примножиться”, — коментує засновниця та СЕО BetterMe Вікторія Рєпа.

З чого складається Програма підвищення продуктивності на роботі?

Колекція швидких тренувань на робочому місці в застосунку BetterMe: Health Coaching

Згідно з дослідженням ACE, короткі тренування на робочому місці впливають на підвищення продуктивності на 22% та підвищення креативності на 17%.

Колекція коротких тренувань в офісі направлена на підвищення продуктивності, стресостійкості та концентрації. Вправи спеціально адаптовані для виконання в офісі або вдома біля робочого столу та не вимагають зміни одягу чи взуття.

До колекції входять такі вправи: йога-розтяжка, легка розминка для ніг, тренування для всього тіла стоячи тощо. Тривалість кожної вправи складає 5-10 хвилин.

Програма профілактики вигорання у застосунку BetterMe: Mental Health

14 млн українців потребуватимуть психологічної допомоги через повномасштабну війну, за оцінками МОЗ.

Програма курсу була спеціально розроблена психологами з України та США. Вона передбачає:

Навчальний курс із запобігання вигоранню

Курс представлений у вигляді мікронавчання з короткими блоками інформації у форматі сторіс, звичному для користувачів соцмереж. Інтерактивні тести, яскраві візуалізації та вправи полегшують сприйняття інформації та займають у користувача всього 10 хвилин на день.

Аудіокурс для відновлення продуктивності

28-денний курс створено у зручному аудіо форматі для поціновувачів подкастів. Впродовж місяця слухачі отримають доступ до різних практичних порад, психологічних практик, вправ та медитацій для запобігання вигоранню та відновлення після нього.

Окрім контенту, створеного у рамках Програми підвищення продуктивності на роботі, користувачам буде доступний також весь інший контент застосунків BetterMe: Health Coaching та BetterMe: Mental Health, які наразі безкоштовні в Україні.

Як приєднатись до програми?

Для того, щоб приєднатись до Програми підвищення продуктивності на роботі від BetterMe, українському роботодавцю потрібно:

За запитом команди BetterMe надати корпоративний поштовий домен компанії (або список емейлів співробітників) для надання доступу до Програми;

Після цього, впродовж 3 робочих днів BetterMe повідомить про створення безкоштовного доступу співробітникам компанії до застосунків BetterMe, що буде доступний 12 місяців.

Довідково

BetterMe — українська компанія, яка дбає про фізичне й ментальне здоров’я понад 150 мільйонів людей по всьому світу. Компанія розробила два застосунки: BetterMe: Health Coaching та BetterMe: Mental Health. Наразі вони безоплатні для українців. Також компанія запустила BetterMe Store з товарами для здорового та активного способу життя.

Всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?» – ініціатива Першої леді Олени Зеленської, спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвиток культури піклування про ментальне здоров'я.