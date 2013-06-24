Міністерство розвитку громад та територій України продовжує реалізацію планів стійкості, один з головних напрямів яких — забезпечення громад надійним водопостачанням. Уже розпочато реалізацію 29 проєктів у 14 областях України.

Водопостачання — базова потреба людей та один з основних елементів стійкості громад. Реалізація цих проєктів дасть змогу забезпечити надійне та безпечне водопостачання для понад 10 мільйонів українців.

У межах проєктів передбачено: будівництво та модернізацію майже 900 кілометрів водогонів; встановлення понад 4 тисяч одиниць сучасного обладнання, що створить понад 45 МВт додаткових потужностей; усе встановлене в межах 29 проєктів насосне обладнання може перекачувати 3—4 мільйони кубометрів води на добу.

«Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи. Це передбачає захист основних об’єктів, створення резервних точок водозабору, розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів. Будуємо системи, здатні працювати в умовах будь­яких викликів. Стійке водопостачання означає безпеку людей, стабільну роботу лікарень, шкіл, підприємств і цілих громад», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Розвиток сучасної резервованої та енергонезалежної системи водопостачання — один із пріоритетів державної політики з відновлення, підвищення стійкості громад в умовах повномасштабної війни та підготовки до наступної зими, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.