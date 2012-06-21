Від талант-шоу, які заполонили телеекрани, є певний ефект. По-перше, діти визначили собі кумирів, отже, прагнутимуть бути схожими на них, а не на вуличних авторитетів. По-друге, молоді показали один із прикладів реалізації: хлопчик чи дівчинка з провінції можуть стати справжніми зірками. Є і зворотний бік медалі. Не кожна дитина встоїть перед випробуванням. Однак спробувати варто. Наприклад, у миколаївській студії джазового вокалу.

Вокальна студія Анастасії Дрозд існує три роки в Палаці культури «Молодіжний». Майже одночасно на базі студії виник і продюсерський центр D. Art production, який відкрив її чоловік Анатолій. Такий дует молодих музикантів спричинився до того, що студія має неабияку популярність серед учнів. А всі разом — викладач, продюсер, учні, батьки — вже змогли реалізувати цікаві музичні проекти.

Відкрили студію в межах проекту сестер Петрик, переможниць дитячого Євробачення. Через півроку студію закрили, але були учні, які хотіли навчатися в Анастасії.

— Займатися вокалом з дітьми та молоддю, — особливе задоволення, — розповідає педагог. — Моє глибоке переконання — талант можна розкрити у кожного. Тому беру всіх учнів. Знайомлюся, прослуховую, визначаю музичну пам’ять, відчуття ритму, пропоную заспівати улюблену пісню. Намагаюся визначити їхні музичні вподобання, від цього залежить, якими будуть перші кроки. Заняття суто індивідуальні, виховую тільки солістів. Я супротивник методів деяких студій, мовляв, станемо в рядочок і будемо співати один твір. Вимоги ставлю високі, професійні. Деякі діти і підлітки не справляються. Вони починають це розуміти і самі йдуть. Залишаються найпрацьовитіші, терплячі. Ті, хто справді прагне вийти на велику сцену.

Але велика сцена насправді не така вже й велика. Всіх охочих, навіть найталановитіших, вмістити вона не може. Тому родина Дроздів одночасно з навчанням вирішила займатися продюсуванням. Подружжя створило своєрідну майстерню музики, в якій Настя займається підготовкою класних вокалістів, а Анатолій — їхньою розкруткою, допомагає брати участь у концертах, виводить на сцену.

Усі учні в Насті — улюблені, найкращі, найталановитіші. Вимогливий викладач не забуде зайвий раз похвалити і підтримати юних співаків. Хтось із них уже завершив навчання в студії, хтось тільки починає свій музичний шлях, є серед вихованців учасники всеукраїнських та міжнародних конкурсів, різноманітних талант-шоу.

А власний масштабний дебют вокальної студії Анастасії Дрозд відбувся не так давно в кіноконцертному залі «Юність». Миколаївці, які потрапили на «Шоу №1», залишилися задоволені організацією дійства та високим рівнем професійних номерів.

Головна мета концерту — дати змогу дітям розкрити себе на великій сцені, спробувати свої сили. Причому шоу задумано не як звітний концерт або виступ для своїх: батьків, родичів, друзів і знайомих. Хто ж не буде аплодувати своєму синові або дочці? Водночас «Шоу №1» не було й конкурсом, де дитина відчуває справжній стрес, а журі лише сухо і методично виставляє оцінки.

На концерті були присутні всі шоу-атрибути: справжні режисери, декорації, якісний музичний супровід, танцівники. І головне — живі оплески, коли аплодують не свої, а зовсім незнайомі люди.

Ідея шоу полягала в тому, що воно — своєрідна пародія, фейк на кастинги талант-шоу. Йшла сюжетна лінія, яка супроводжувалася музичними виступами і гумористичними номерами команди КВК STUDIO 512. Нібито відбувається відбір для шоу, але не всі його витримують. Все, як у реальному житті. Багато з класних вокалістів не можуть реалізуватися, їх не пускають до великого шоу-бізнесу. Так, наприклад, було з Машею Давиденко, яка з діапазоном чотири октави вже з дев’яти років виконувала найскладніші пісні Крістіни Агілери. Але кастинг на проекті «Голос країни» не пройшла.

Концерт-шоу вийшов, як і замислювали, проектом для самореалізації. Виступи всіх восьми учасників були окремими повноцінними номерами, четверо учасників виступали з підтанцьовкою, що вважається гідним професійним рівнем. Кожен номер обговорювали до дрібниць, готувалися до виступів щодня по кілька годин. Головне, що юні артисти досягли дорослих результатів, показали і проявили себе. А разом з ними і педагог Анастасія Дрозд.