У родини Білих новосілля: вперше за багато років за кошти міського бюджету придбано житло для дитячого будинку сімейного типу. Цей день став своєрідним днем народження родини, адже вона отримала комфортне житло. До новоселів завітали Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, депутати міської ради, чиновники міськвиконкому. Вони привітали господарів Миколу та Ганну Білих зі святковою подією, оглянули будинок у мікрорайоні Тернівка. На території домоволодіння є садок, город, невелика теплиця для вирощування овочів, альтанка, спортивний майданчик. Тож усім вистачить місця і для повноцінного відпочинку, і для праці, й для комфортного життя.
Родина Білих виховує прийомних дітей з 2010 року. Тепер у їхній дружній сім’ї п’ятеро таких — дві дівчинки і троє хлопчиків. Найменшому Геннадієві 6 років, його старшому братові Володимирові — 14, сестричці Ользі — 12, 14 Андрійкові й 15 — Аліні.
Олександр Сєнкевич зазначив, що «саме завдяки коштам платників податків маємо змогу допомагати дітям. Упевнений, що їм у цьому будинку буде добре, вони матимуть справжнє дитинство і виростуть гідними громадянами нашої держави».
Начальник служби у справах дітей Ірина Шамаріна розповіла, що у Миколаєві сім будинків сімейного типу, в яких виховують 46 дітей зі статусом сиріт і позбавлених батьківського піклування. Дім для сім’ї Білих став першим за 11 років будинком сімейного типу, який придбано за кошти міського бюджету. У цю родину 2017-го буде влаштовано ще п’ятеро дітей.