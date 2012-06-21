Канал контрабанди кокаїну з однієї із країн Південної Америки ліквідувала у Миколаєві Служба безпеки України спільно з правоохоронцями Федеративної Республіки Німеччини.
Троє мешканців обласного центру отримували наркотики через міжнародні поштові відправлення, перепаковували «посилки» та переправляли їх своїм подільникам до Російської Федерації. Оперативники спецслужби затримали наркоконтрабандистів під час одержання ними поштового відправлення із 420 грамами кокаїну з Південної Америки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.