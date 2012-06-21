В обласному центрі встановлено комплекс з розпилювачем води, який допоможе охолодитися у спеку. Водяний розпилювач допомагатиме людям краще переносити пекельну спеку. Для цього потрібно пройти через рамку: дрібний дощик дасть змогу перепочити та прийти до тями.
«За прогнозом синоптиків, протягом трьох днів у Миколаєві триватиме спека, майже 40 градусів, – зазначив перший заступник Миколаївського міського голови Андрій Дадівєрін. – У зв’язку з настанням сухої, спекотної погоди ми звернулися до Головного управління ДСНС у Миколаївській області з проханням встановити на вулиці Соборній рамку санітарної обробки. Люди, які відчуватимуть себе погано, зможуть пройти через рамку, прохолода покращить їхнійстан. Рамка дає дрібне дисперсне розпилення води».
Охолоджувальне обладнання працюватиме з 10:00 до 18:00 години поки в місті утримуватиметься спекотна погода. Біля рамки чергуватиме рятувальник.