«Соловейко з одним крилом» — незвичайну виставу з такою назвою показали в Миколаївському художньому російському драматичному театрі. Казку написав лікар-психотерапевт Олег Романчук, а режисер-постановник Людмила Оспадова створила за нею п’єсу. Ролі у спектаклі поруч з акторами виконують діти з інвалідністю.
Ідея п’єси належить Катерині Ліщенко, мамі особливої дівчинки Аліни. Катерина з однодумцями майже два роки збирала кошти на виставу, придбання костюмів та декорацій. Проект «Соловейко з одним крилом» переміг під час голосування за громадський бюджет Миколаєва, на його здійснення було передбачено 117 тисяч гривень, що дало змогу реалізувати задум. Тепер виставу демонструватимуть на різних сценічних майданчиках Миколаєва та області.
Як розповідає Катерина Ліщенко, спектакль на прикладі солов’їного сімейства розповідає, як непросто адаптуватися в житті особливим діткам та їхнім батькам.
«Наші діти щодня борються з болем, — каже Катерина. — Але вони бажають жити повноцінним життям, гратися з однолітками, вчитися у школі, радіти сонцю. Нам важливо поділитися нашими проблемами, донести людям, яка важлива їхня підтримка, усмішки і добрі слова».
Сюжет простий: у родині соловейків народжується пташеня без одного крила. Спочатку навіть батько з нерозумінням сприйняв його появу. Не підтримала родину і пташина зграя, залишила зимувати. Та добрі люди допомогли соловейкам вистояти, а серця батьків зігріли малюка.
Людмила Оспадова додала, що ідея долучити до спектаклю дітей з інвалідністю з’явилася не відразу, проте досвід роботи з такими акторами багато чого її навчив.
Для кожної дитини, яка грає у виставі, це велика подія в житті. Головну роль зіграв 11-річний Костянтин, який має серйозні ортопедичні проблеми і може пересуватися лише у спеціальних протезах. Костя у справжньому житті займається вокалом, акторським мистецтвом.
Роль ніжної й тендітної дівчинки Весни-Осені-Зими зіграла 9-річна Аліна, яка має складні порушення, їй важко говорити, особливо рухаючись. Ролі солов’ят зіграли Артем, Ліза і Данько, які теж мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Ролі дорослих зіграли актори молодіжного аматорського театру «С.Т.У.К», а танцювали виконавці з колективу «Турдефорс».
У день прем’єри в залі був аншлаг. Мало хто стримував сльози радості за успіх маленьких мужніх акторів.