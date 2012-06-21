Мета фотопроекту «Ми — неповторні», який днями відкрився в Миколаївському міському палаці культури і мистецтв, — показати, що діти й дорослі з особливими потребами — повноцінні члени суспільства на рівні з іншими громадянами. Адже вони прекрасні, життєрадісні, щасливі й надихають інших бажанням жити.
Ідею проведення виставки реалізували фотограф Наталія Пігур, громадські благодійні організації, які опікуються проблемами людей з особливими потребами. На фото зображено дітей з вадами зору та слуху, синдромом Дауна, аутизмом, хворих на ДЦП. Фотовиставка присвячена і батькам дітей з обмеженими можливостями, які як ніхто інший відчувають власну роль, виховуючи синів і доньок.
Робота над проектом тривала майже півроку. Як зазначає Наталія Пігур, працювати з цими сонячними позитивними дітьми та їхніми мужніми батьками було цікаво і легко.
«Кожна дитина неповторна, — ділиться Наталія. — Тож намагалася з позитивної точки зору зобразити життя дітей. А воно в них яскраве, різноманітне, із проблемами, успіхами та перемогами. За час спілкування з дітьми та їхніми батьками ми стали друзями».
Виставка справляє неймовірне емоційне враження: немає смутку чи жалю, а є радість від милування усміхненими обличчями. Усіх дітей зображено на тлі гарної природи. Хтось у вишиванках, хтось із маленькими тваринками, хтось із кіньми. Вийшло дуже органічно і художньо. Під кожною світлиною — коротка розповідь про героя, його захоплення та мрії. Десятирічна Поліна мріє зайнятися танцями на візках, її ровесник Максим хоче стати кінозіркою, шестирічний Сашко захоплюється живописом та арттерапією, а десятирічна Софія протягом проекту вже реалізувала свою мрію — почала займатися балетом.
Як зазначає одна з організаторів виставки Наталія Кучеренко, яка виховує особливого сина, ставлення до цієї соціальної групи як до пацієнтів, що викликають почуття смутку і жалощів, змінюється на розуміння того, що інвалідність не заважає людині бути цікавою та корисною.
«Ми намагалися зробити все можливе, щоб змінити негативні стереотипи про людей з особливими потребами на позитив та добру усмішку», — наголосила вона.
Начальник департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївського міськвиконкому Сергій Бондаренко зазначив: «Радий, що в Миколаєві є гідні умови для людей з обмеженими можливостями: реабілітаційні центри, автотранспорт, пандуси. Працюючи на благо жителів міста, важливо працювати і над тим, щоб усі почувалися повноцінними, щоб були однакові можливості в усьому для всіх».