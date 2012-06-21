Ще 14 років тому він створив інтернет-проект «Apollo», де знайомив відвідувачів з іменами талановитих митців та їхніми творами. А днями віртуальне мистецтво стало доступним в реаліях художньої галереї, під яку переобладнали одне з приміщень торговельного центру.
Відкрили першу експозицію твори заслуженого діяча мистецтв України професора Інни Черкесової. Вона викладає в одному з миколаївських вишів, автор навчального посібника та багатьох наукових робіт з історії культури. Митець створює художні твори в різних техніках декоративно-прикладного мистецтва та графічного дизайну, розробила концепцію утворення стилю півдня України в художніх ткацьких та вишитих виробах ручної роботи.
Директор галереї Олександр Сочнев каже, що задумував проект як творчий майданчик для того, щоб визнані умільці передавали свої знання, досвід, вміння новачкам. А кращого майстра, ніж Інна Черкесова, складно знайти. «Багатогранний талант художниці охоплює різні творчі сфери, — зазначає Олександр. — На виставці представлено 37 робіт, написаних нитками та пером, які є ілюстраціями до книжки Інни Черкесової «Казки кентавресси». Сподіваюся, що надалі галерея стане постійним майданчиком не лише для демонстрації робіт, а й навчання розуміти мистецтво».