Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Майже рік тому в Миколаєві виник «маргариновий скандал», фігуранти якого поставляли до навчальних закладів міста неякісні молочні та інші продукти, до вмісту яких входили небезпечні речовини. Днями прокуратура Миколаївської області спільно з поліцією повідомили про підозру організованій злочинній групі осіб, які постачали у навчальні заклади Миколаєва загрозливі продукти.
Стійке злочинне угруповання у складі чотирьох осіб діяло з травня 2018 року. Його створив та очолив житель Одеси, який залучив до злочинної діяльності свою дружину та знайомих з метою отримання прибутку від реалізації до навчальних закладів м. Миколаєва небезпечної та неякісної продукції під виглядом вершкового масла, сиру твердого та сиру кисломолочного.
Зібраними у матеріалах кримінального провадження доказами встановлено, що вказані особи шляхом складання та видачі офіційних документів, – видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та податкових накладних від імені в ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-Юг» та «Сонед» умисно ввели в обіг небезпечну продукцію, що забезпечило безперешкодне постачання до навчальних закладів небезпечної та неякісної продукції на суму майже три мільйони гривень.
Згідно з висновком експерта, зазначена продукція є небезпечною і шкідливою для здоров’я споживачів, особливо дітей, оскільки, як правило, вони містять значну кількість жирних кислот, які здатні підвищувати рівень холестерину в крові, а також провокувати розвиток атеросклерозу, діабету, тромбозу кровоносних судин, захворювань серця, онкологічні захворювання, хворобу Альцгеймера, а також харчові отруєння. При цьому члени групи заволоділи грошовими коштами комунального виробничого підприємства на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень та вчинили замах на заволодіння коштів на суму 400 тисяч гривень.
Зловмисникам інкримінується скоєння кримінальних правопорушень, передбачених низкою статей Кримінального кодексу України. На рахунки ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед» накладено арешт на загальну суму майже в чотири мільйони гривень. Під час розслідування встановлено що тодішній керівник Комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах неналежним чином виконував свої службові обов’язки. Внаслідок чого він не здійснив контроль та не вжив заходів щодо проведення належного приймання продуктів харчування від постачальників. В результаті понад 15 тонн небезпечної та неякісної молочної продукції було поставлено до мережі навчальних закладів міста Миколаєва та використовувалась для харчування дітей. Завдяки такій бездіяльності місцевому бюджету завдано збитків на суму більше 2,2 мільйонів гривень. Вказаній особі повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.