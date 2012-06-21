Під час проведення планового соціально-гігієнічного лабораторного моніторингу води у відкритих водойм на наявність збудників інфекцій, що мають міжнародне значення, виявлено VibriocholereaO1 біовар Eltor серовар Ogawa.
Як повідомили в державному управлінні «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України», збудник холери зафіксовали в районі пішохідного Інгульського мосту в Миколаєві. Цей факт підтверджено Одеським протичумним інститутом ім. І. Мечникова. За вказаним фактом в Миколаївській облдержадміністрації відбулась екстрена нарада комісії з надзвичайних ситуацій. Уході наради поінформовано, що наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання серед населення. Разом з тим, керівництвом облдержадміністрації прийнято рішення стосовно невідкладного проведення профілактичних заходів та інформування громадян.
Під час наради, з метою попередження та запобігання можливому розповсюдженню випадків захворювання серед людей, було вирішено рекомендувати Миколаївській міській раді заборонити купання та вилов риби в акваторії річок Інгул, Південний Буг, Дніпро-Бузького лиману, вжити невідкладних заходів щодо ліквідації місць стихійної торгівлі продуктами харчування, особливо рибопродуктами.
Крім того, з метою посилення епідеміологічного моніторингу за наявністю вібріофлори у воді відкритих водойм ДУ «Миколаївский обласний лабораторний центр МОЗ України» збільшив кількість реперних точок та кратність відбору проб. Усі обласні та міські служби переведено у стан підвищеної готовності. Ситуація знаходиться на контролі керівництва облдержадміністрації. Миколаївська обласна інфекційна лікарня повністю укомплектована необхідними медикаментами на випадок розповсюдження хвороби. Також відпрацьовано можливість розгортання польового шпиталю на випадок масового захворювання.