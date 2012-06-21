Депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про визнання Росії країною-агресором.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
У четвер, 13 липня, на 22 сесії Миколаївської міської ради міський голова Олександр Сенкевич виніс на розгляд депутатів проект рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором.
Після обговорення депутатами даного питання за проект, який ініціював депутат Сергій Танасов, проголосували 28 депутатів, 2 утримались, 19 депутатів не проголосували.
Також депутатами було підтримано проект «Про територіальну цілісність та недоторканість кордонів України». За це рішення проголосувало 29 депутатів з 54.